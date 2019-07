Coopération franco-belge entre les services de secours: l'accord cadre a été signé

Ce jeudi 19 juillet, un accord cadre a été signé entre le ministre de l'intérieur Pieter De Crem (CD&V) et son homologue français Christophe Castaner, cet accord permet aux Zones de secours belges et aux Services départementaux d’incendie et de secours français de pouvoir établir des conventions de collaboration pour le risque quotidien.

À la frontière franco-belge, certains secteurs géographiques sont plus proches d’une caserne de sapeurs-pompiers située de l’autre côté de la frontière nationale que de la caserne la plus proche du pays du secteur géographique concerné. Cela fait plusieurs années que l'absence de coopération franco-belge en cette matière faisait débat particulièrement quand un sinistre important avec des victimes était à déplorer.

Un accord de ce type existait déjà pour le SAMU mais pas pour les services de secours civils (Intervention des Pompiers).

L'existence d'un accord cadre devrait désormais permettre de réduire le temps d’intervention pour les service d’urgence et d'optimiser les conditions d'interventions des services de secours sur une zone qui va de La Panne à Aubange.

Il existe déjà un accord de ce type avec la Flandre. Mais cet accord s'établit entre les zones de secours au niveau local, il ne s'agit pas d'un accord politique au niveau Régional.