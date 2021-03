Convoqué dans un centre de vaccination trop éloigné ? Vous pourrez modifier votre rendez-vous dès ce lundi 15 mars

Alors que 53 centres de vaccination sont prévus pour toute la Wallonie (9 centres majeurs, 31 centres de proximité et 13 antennes), certaines personnes ont reçu des convocation à se faire vacciner assez loin de leur domicile.

André, 78 ans, habite à Rochefort et à reçu une convocation papier à se faire vacciner à 115km de là, à Ronquières, ce qui est beaucoup trop loin pour lui. Après plusieurs coup de fils pour tenter de joindre le call center de l'AViQ, et près d'une heure d'attente cumulée, il arrive enfin à exposer son problème, mais son interlocutrice lui explique qu'il est impossible pour elle de changer son lieu de rendez-vous...

La porte-parole de l'AViQ Lara Kotlar est consciente de cette situation, et précise au micro de la RTBF que certaines personnes ont reçu des convocations pour un centre éloigné, car il y restait des places, et pour éviter de fermer ces centres. "Pour les personnes qui ne souhaitent pas aller si loin, dès lundi [15 mars], ils pourront appeler le call center et demander que l'on modifie son rendez-vous pour être vacciné près de chez eux." Le numéro du call center est précisé sur la convocation.

L'option est déjà disponible pour les personnes ayant un ordinateur et un accès à internet, lors de la connexion à l'outil de réservation électronique (vous devez avoir reçu les instructions de connexion).