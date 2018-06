Convention (enfin) signée entre La Louvière et Wilhelm pour le centre commercial Strada : tout reste à faire...

La ville de La Louvière officialise ce mardi matin son partenariat avec le groupe Wilhelm and co. Il s’agit du grand retour du projet de centre commercial La Strada, qu'on pensait un moment enterré, tant les discussions entre le promoteur et la Ville semblaient compliquées et l'ambiance houleuse entre les deux parties. Dix ans (!!!) après avoir débuté les pourparlers, les deux parties s’engagent enfin.

En tout cas, elles signent un document, mais on est encore loin de l’inauguration : le début des travaux est prévu pour 2021, l'inauguration pour ... 2024 !

Dans cette convention signée en grande pompe ce matin, on n’apprend rien de bien neuf. Après plusieurs révisions du projet, le promoteur immobilier propose désormais un centre commercial de 20.000 mètres carrés, et la ville s’engage à lui vendre les terrains dont il a besoin. Le premier terrain est d'ailleurs vendu, explique Jacques Gobert, le bourgmestre de La Louvière : "il s'agit de celui sur lequel va se contruire un immeuble de logements, derrière la cité administrative. Cela se justifie parce que le permis a déjà été délivré. D'ici quelques mois, on verra la construction débuter".

On en est au tout début de la procédure, et des permis vont être demandés : "oui, puisque à ce jour, pour la Strada, aucun permis n'a encore été délivré. Il va falloir actualiser le projet puis demander le permis. Et viendront ensuite les permis pour les autres immeubles à appartements. "

Peter Wilhelm, le promoteur immobilier du groupe du même nom, se félicite, tout comme la ville, de cette avancée dans le dossier. Un dossier qui, rappellons-le, a été lancé voici ... 10 ans. "Pas de problème, répond-til. Cela nous a permis d'affiner les demandes du public. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus de boîte "à vendre". Ils veulent des lieux multifonctionnels, avec du commerce, du logement, des espaces verts, de l'horeca. Donc, on est en révolution complète, et finalement, c'est une formidable opportunité, parce que nous pouvons développer un projet qui correspond aux attentes d'aujourd'hui, et pas un projet d'il y a 10 ans qui ne correspond plus du tout aux attentes".

Ceci dit, même s'il se dit très optimiste, Peter Wilhelm pense qu'il y aura encore quelques difficultés. "Sans compter une dynamique à créer, dit-il, avec la Ville, afin de faire venir les gens à la Louvière. Bon, c'est vrai que moi, avant de venir à La Louvière, ce n'était pas mon premier choix. Et puis, il faudra convaincre quelques grosses enseignes qui pour le moment, sont toutes particulièrement déprimées, ne veulent aller nulle part et ne pensent qu'à réduire leur activité. C'est une question d'un an ou deux, et je suis confiant pour la suite".

Pourquoi ne pas avoir attendu l'avis de la tutelle?

La Ville a demandé l’avis de son pouvoir de tutelle. "Ce n'était pas une obligation, mais nous avons préféré le faire", explique le bourgmestre, Jacques Gobert. La ministre des pouvoirs locaux doit répondre début juillet. Pourquoi n’a-t-on pas attendu sa réponse avant de signer la convention ? Que fait-on si la ville essuie un refus ? " Ce n'est pas un problème car la convention précise que si ce cas de figure arrive, on se remet autour de la table et on renégocie là où il y a eu un souci".

La Strada intègrera 600 logements neufs, , des magasins, des bureaux et service, des restaurants, une halle semi-couvete pour accueillir des evènements festifs et culturels, ainsi qu'un parc urbain. Pose de la première pierre du Clos des 7 Fontaines à l'automne 2018. Présentation du nouveau projet fin d'année. Inauguration potentielle en 2024.