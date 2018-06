Convention (enfin) signée entre La Louvière et Wilhelm pour le centre commercial Strada mais...

La ville de La Louvière officialise ce mardi matin son partenariat avec le groupe Wilhelm and co. Il s’agit du grand retour du projet de centre commercial La Strada, qu'on pensait un moment enterré, tant les discussions entre le promoteur et la Ville semblaient compliquées et l'ambiance houleuse entre les deux parties. Dix ans (!!!) après avoir débuté les pourparlers, les deux parties s’engagent enfin.

En tout cas, elles signent un document, mais on est encore loin de l’inauguration...

Dans cette convention signée en grande pompe ce matin, on n’apprend en effet rien de bien neuf. Après plusieurs révisions du projet, le promoteur immobilier propose désormais un centre commercial de 20.000 mètres carrés, et la ville s’engage à lui vendre les terrains dont il a besoin. S’ensuivent toute une série de considérations techniques et financières, ainsi que quelques garde-fous au cas où ça ne se passerait pas comme prévu.

Ainsi, la ville conditionne par exemple la vente des terrains à l’obtention du schéma directeur et des permis. Une condition logique.

Pourquoi ne pas avoir attendu l'avis de la tutelle?

Wilhelm, de son côté, ne construira le centre commercial QUE s’il a 50 % des surfaces pré-commercialisées. Une clause pas si anodine après le développement des centres commerciaux voisins, à Nivelles mais surtout à Charleroi avec Rive Gauche.

Un contexte de concurrence qui explique sans doute le grand secret qui a entouré l'annonce de signature de cette convention. Même le conseil communal n'en a été avisé que ce lundi après-midi, via une motion introduite en urgence par la majorité PS-MR, pour être voté le soir-même, de façon que cette convention puisse quand même être signée avec l'aval du conseil.

Même chose pour le logement: Wilhelm ne commencera à les construire, et encore en partie, que si 50 % des appartements sont vendus. Pas nécessairement très correct pour les acheteurs qui se sont déjà engagés.

La Ville a demandé l’avis de son pouvoir de tutelle. La ministre des pouvoirs locaux doit répondre début juillet. Pourquoi n’a-t-on pas attendu sa réponse avant de signer la convention ? Si elle recale le projet, tout est repoussé de 6 mois dit la convention. C’est-à-dire... après les élections communales. Ce qui éviterait à la majorité d’avoir un très gros échec dans son bilan. Et s’il ne se réalise pas, ça ne sera pas de leur faute, mais bien celle de tous les autres....