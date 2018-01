Convention de tatouage à Colfontaine: les jeunes talents viennent se faire connaître

Tribal, graphique ou rétro… Vous avez certainement parmi vos connaissances quelqu’un qui porte un tatouage. Vous êtes peut-être vous-même tatoué. En Belgique, près de 500.000 belges se font tatouer chaque année. Les professionnels du tatouage sont dès lors de plus en plus nombreux. Selon des chiffres publiés l'an dernier par le SPF Santé Publique, leur nombre aurait même doublé en dix ans.

De jeunes tatoueurs qui tentent de se faire un nom dans ce milieu, on en croise pas mal ce week-end, dans les allées de la Convention Groove Ink Tattoo Belgium, organisée à Colfontaine. C’est le cas de Julien, originaire d’Audregnies (Quiévrain). Cela fait un an qu’il s’est lancé dans l’aventure: "Je suis là pour faire connaitre mon travail. Mon père est tatoué, en sympathisant avec son tatoueur, j’ai commencé à apprendre les bases et je me suis lancé, confie-t-il. Il y a de plus en plus de concurrence, surtout dans ma région. Mais chacun a son style, sa touche. C’est comme ça qu’on se démarque".

La concurrence, Jérémy, tatoueur à Liège depuis deux ans, la trouve plutôt stimulante: "Je préfère apprendre des autres qu’être en concurrence avec eux, lance-t-il. Il y a tellement de domaines dans le tatouage qu’on apprend de tout le monde". A Colfontaine, ils sont une petites centaine réunis ce week-end à l’espace Magnum, débutants ou confirmés, venus de Belgique, mais aussi de France, d’Allemagne ou des Pays-Bas. De quoi trouver pas mal d’inspiration.