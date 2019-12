Contrôles routiers à La Louvière

Des contrôles ont été effectués ce mardi entre 16h et 20h . Plusieurs zones de polices ont donc été mobilisées. Une vaste opération de contrôle entre Mons et Chimay, sur la zone transfrontalière et qui a impliqué plusieurs zones de Police locale, la Police Fédérale était aussi présente. Une collaboration étendue aux services de Police français et aux douanes. Donc un gros déploiement pour contrôler avant tout la sécurité routière mais aussi la criminalité transfrontalière.

Cristina Iacono, porte-parole de la police de La Louvière : " On sait que pour la zone de La Louvière, une cinquantaine de personnes et une quarantaine de véhicules ont été contrôlés en profondeur. Des consommateurs de stupéfiants ont été ciblés, il a y eu plusieurs centaines de tests d'haleine et quelques procès verbaux pour alcool au volant. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'aujourd'hui c'est la Sainte Barbe et que si vous empruntez la route après un bon repas entre collègues, il faut éviter l'alcool au volant et désigner un Bob... " Une personne qui était au volant sous l'effet conjuqué d'alcool et de stupéfiants a été immédiatement interpellée et déchue de son permis de conduire.

Parce qu'il y aura encore des contrôles dans nos régions. Contrôles qui vont s'intensifier d'ici aux fêtes de fin d'année.