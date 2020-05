Contrôles de la Police Boraine ce week-end: une vingtaine de motos ont été saisies

Sans doute rendus téméraires par les conditions climatiques particulièrement propices, une vingtaine de motards et un pilote de quad en auront été pour leurs frais puisque leur véhicule a tout bonnement été confisqué lors de contrôles effectués ce week-end par les services de la Zone de Police Boraine. Ces confiscations ont notamment eu lieu sur le terril Saint-Antoine mais également sur le site Natagora des Marionville situé à Saint-Ghislain.

Motif : ces véhicules, pour la plupart des motos de type pur cross, pocket bike ou encore motos modifiées, étaient en défaut d’assurance et, ou d’immatriculation et leur conducteur se sont montrés peu attentifs au Règlement Général de Police en vigueur. "L’usage d’engins motorisés non conformes aux prescriptions techniques et n’ayant pas l’agréation d’homologation (pocket bike, dirt bike, kart, …) est interdit sur la voie publique. Sans préjudice des prescriptions prévues en matière de roulage, la saisie administrative sera ordonnée par l’officier de police administrative de garde et information en sera donnée à l’autorité communale.

Le paragraphe 2 de l’article 67 du Règlement Général de Police précise encore que "L’engin dont question sera entreposé pour une durée de trois mois dans un garage agréé par le Parquet ou dans un dépôt communal. Il sera remis à disposition du contrevenant ou du propriétaire qu’après payement de frais de gardiennage. En cas de récidive du contrevenant, l’engin dont question sera détruit sur base des prescriptions prévues par la protection de l’environnement".