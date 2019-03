C’était le cas ce lundi en Province de Liège. C’est ce qu’on appelle les contrôles FIPA. Ils associent la police et différents partenaires. Cinq sites avaient été sélectionnés pour effectuer ces vérifications : Awans, Flémalle, Visé, Herstal et Verviers.

Documents administratifs

Contrôles camions: phares, freins,les infractions restent trop nombreuses - © rtbf

« Nous allons chercher les camions sur l’autoroute ou sur les axes nationaux proches et on ramène les camions dans le dispositif », explique Sylvain Dohogne, inspecteur principal chargé de l’opération sur Verviers. C’est Quai de la Vesdre que les camions, accompagnés d’un motard, arrivent. Là, tout est contrôlé et cela commence par les papiers : documents du véhicule, documents de transport de marchandises, permis de conduire, relevé du tachigraphe (appareil qui enregistre les temps de conduite et donc de repos également).

« On a déjà eu des chauffeurs qui n’avaient pas le bon permis, d’autres dont le temps de conduite était beaucoup trop élevé », ajoute Christophe De Block, inspecteur. En général, les chauffeurs se plient sans difficulté aux contrôles. Ils sont conscients qu’il y va aussi de leur sécurité. Côté police, ce sont des agents formés spécifiquement qui opèrent. La difficulté, c’est parfois la langue. C’est ainsi qu’il n’est pas rare de voir chauffeur et policier se parler via un smartphone et une application de vocale.