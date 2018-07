Contrer le trafic de drogue: la nouvelle priorité de la zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

"Depuis quelques mois, sur Louvain-la-Neuve, nous avons l'attention attirée sur des trafics qui prennent de l'ampleur et plusieurs dossiers ouverts concernant des trafics internationaux de drogues dures, des kots aménagés en laboratoires... Cela devient très interpellant et il faut travailler là-dessus". Jean-Claude Elslander, le procureur du Roi de Nivelles a fait état d'une situation particulièrement préoccupante lors de la présentation du bilan 2017 de la zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. La zone a d'ailleurs fait de la lutte contre le trafic de drogue sa nouvelle priorité, avec la sécurité routière, les cambriolages et les troubles de la tranquillité.

Derrière le simple joint se cache toute une organisation criminelle

"Cette dernière année, en collaboration avec la police judiciaire, nous avons pu travailler sur des réseaux, des gens qui approvisionnent Louvain-la-Neuve et méritent d'être poursuivis, indique Maurice Levêque, le chef de corps de la zone de police. C'est préoccupant car derrière le simple joint, qui ne semble pas poser de problème à beaucoup de gens, se cache toute une organisation criminelle et qu'il y a aussi de plus en plus une ouverture sur des drogues dures, comme la cocaïne qui est un phénomène nouveau, très problématique, qu'on se doit d'endiguer".

La police cible donc ici les trafiquants, les dealers, plus que les consommateurs, qui doivent être pris en charge comme des victimes. Mais la consommation de stupéfiants peut être à l'origine d'autres types de faits comme des comportements agressifs, surtout la nuit, et des accidents de roulage. La conduite sous influence, de drogues mais surtout d'alcool, continue de préoccuper la zone. Lors d'accidents avec lésions corporelles, 19% des conducteurs étaient contrôlés positifs. C'est quatre fois plus que lors d'opérations de contrôles de type "Bob".

La sécurité routière s'améliore

En matière de sécurité routière, la zone de police a cela dit des raisons de se réjouir. Le nombre d'accidents de roulage y a baissé de 40% depuis 2003, malgré une circulation automobile en constante augmentation. "Nous avons axé nos mesures sur la prévention, les dispositifs ralentisseurs comme les rétrécissements de chaussée, mais aussi les radars, préventifs comme répressifs, poursuit le chef de corps, s'il risque d'être pris, le conducteur fait plus attention". La zone est aujourd'hui équipée de 30 radars préventifs, installés en grande partie près des écoles, et de sept radars répressifs fixes.