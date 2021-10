Contournement nord de Wavre : le ministre Henry a dévoilé les résultats l’enquête de mobilité menée auprès des entreprises

Le contournement nord de Wavre a pour objectif de désengorger le centre-ville de la cité du Maca, et par la même occasion de fluidifier le trafic dans le zoning nord. Ce projet, validé par l’administration wallonne, fait actuellement l’objet de plusieurs recours au Conseil d’Etat. Le Gouvernement wallon a entretemps confirmé qu’il souhaitait une version "allégée" de ce contournement routier, favorisant les modes doux et les transports en commun, plutôt que le "tout à la voiture". Dans ce but, et pour ajouter une pièce supplémentaire au dossier, le ministre wallon des Infrastructures et de la Mobilité, Philippe Henry, a fait sonder les entreprises du zoning pour connaître leurs besoins en matière de mobilité, à l’heure où le télétravail tend à se généraliser pour beaucoup d’entre elles.

Pas de télétravail pour tout le monde

Les résultats de cette enquête ont été dévoilés ce lundi après-midi, en commission parlementaire. Le ministre répondait à une question orale du député cdH André Antoine relative à l’avancement du dossier. Le questionnaire de l’enquête a été envoyé à quelque 150 entreprises du zoning. Elles sont seulement 51 à avoir répondu. Parmi les points abordés, le recours au télétravail. Change-t-il vraiment la donne sur le zoning en matière de mobilité ? La réponse n’est pas vraiment tranchée. 33 des entreprises interrogées ont effectivement confirmé avoir maintenu, voire augmenté leur recours au télétravail depuis la crise sanitaire. Mais pour les plus petites entreprises sondées, celui-ci s’avère impossible à mettre en œuvre, soit parce qu’elles emploient essentiellement du personnel ouvrier, soit parce que le contact direct avec la clientèle doit être maintenu.

GSK favorable au contournement

Les entreprises du zoning nord sont-elles dès lors plutôt favorables ou défavorables à l’aménagement de ce contournement routier ? L’enquête ne révèle aucune tendance qui se détache nettement : 21 entreprises se disent pour, 21 contre et le reste ne se prononce pas. Il faut néanmoins noter que l’entreprise pharmaceutique GSK se prononce en faveur du contournement, et qu’avec ses 9000 employés, elle peut peser lourd dans la balance. Les entreprises favorables au projet voient dans le contournement une solution aux problèmes d’embouteillages. Quant aux aménagements multimodaux proposés, 17 entreprises sondées disent qu’ils seraient appréciés de leur personnel. Mais si près de la moitié ne voit pas l’intérêt d’aménager une bande réservée aux bus et au covoiturage, un quart y voit au contraire l’occasion de changer les habitudes de mobilité des travailleurs.