Contester une redevance de stationnement, demander une carte de dérogation : possible à Bruxelles via l'IRISBox

IRISBox, le guichet électronique régional pour les Bruxellois intègre de nouvelles fonctionnalités en lien avec parking.brussels, l’agence régionale de stationnement. Les automobilistes bruxellois pourront ainsi désormais s’y connecter directement afin d’effectuer une demande d’information, d’introduire une demande de carte de dérogation ou contester une redevance de stationnement.

Ces fonctionnalités dynamiques ont été rajoutées au portail régional dit CRM pour Customer Relationship Management, accessible via le site https ://crm.irisbox.brussels. Ce programme de relation clientèle a été récemment acquis par l’agence ce qui lui permet d’être la première à proposer ces services.

"Développé par le Centre régional informatique pour la Région bruxelloise (CIRB), le portail régional a pour ambition d’offrir à terme la possibilité aux Bruxelloises, aux Bruxellois et aux entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale d’effectuer en ligne l’ensemble de leurs démarches administratives régionales et d’en vérifier le suivi", ajoute un communiqué conjoint des ministres de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et de la Transition numérique Bernard Clerfayt (DéFI).

A partir de ce mardi 15 juin pour Schaerbeek et Evere

Concrètement, le système permet à chaque client de parking.brussels "d’être mieux informé de l’état de son dossier et d’accéder aux FAQ (NDLR : foire aux questions) détaillés pour obtenir rapidement une réponse à ses questions".

Ce nouvel outil va se déployer progressivement, à partir de ce 15 juin, pour les dix communes qui ont délégué la gestion du stationnement sur leur territoire à parking.brussels. Les premières communes couvertes seront Schaerbeek et Evere avant Anderlecht et Forest (1er juillet), Jette et Koekelberg (15 juillet), Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe et Ganshoren (1er août), Ixelles (le 15 août). Les demandes régionales relatives à Cycloparking et aux Zones à accès limité (ZAL) seront accessibles en ligne dès le 1er septembre.

A noter que des vidéos de démonstration de l’utilisation de ce portail seront diffusées sur le site de parking.brussels ainsi que via les réseaux sociaux.