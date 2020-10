Construction à Ghlin d'une usine pour trier tous les types d'emballages plastiques

Mettre un pot de yaourt dans un sac bleu ? Ce n’est pas autorisé pour l’instant dans les zones de collectes de déchets des intercommunales Hygea (Mons-Borinage-Centre) et Ipalle (Wallonie Picarde et Sud du Hainaut). Mais dans un avenir proche, dès le printemps prochain, le contenu des sacs bleus PMC va changer : on pourra y jeter non seulement les emballages métalliques, le tétrapack et les bouteilles plastiques mais aussi tous les autres types d’emballages plastiques : pots, films, barquettes… Cependant, pour être correctement recyclés, ces emballages doivent d’abord être correctement triés. Il existe bien actuellement une unité de tri, Valodec, située à Cuesmes, mais elle n’est pas équipée pour trier une grande variété de matériaux. C’est la raison pour laquelle l’intercommunale Idea, en collaboration avec l’intercommunale Ipalle et des partenaires privés (les entreprises Vanheede et suez) ont entrepris la construction d’une nouvelle usine dans la zone industrielle de Ghlin-Baudour. Ce partenariat public-privé a dévoilé le nom de son nouveau centre de tri, il s’appellera Val’Up et devrait être opérationnel dans un an. On y triera 14 fractions différentes de déchets contre 7 seulement actuellement chez Valodec à Cuesmes.