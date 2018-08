Consommation de drogue dans la rue: les riverains du quartier Alhambra diffusent une vidéo pour se faire entendre

"On est plus en sécurité. On ferme nos volets… Les policiers font parfois des rondes mais selon moi, ce n’est pas du sérieux" confie Guy, installé dans le quartier depuis 40 ans. Consommation de drogue sur le trottoir en pleine journée, bagarre, prostitution… Le quotidien du quartier Alhambra est plutôt mouvementé.

"Des junkies consomment sur la voie publique"

"Depuis plus d’un an, on a des problèmes avec des consommateurs de drogues. Ils traînent jour et nuit dans le quartier, explique Gérald, l’un des membres du comité du quartier Alhambra. À l’origine, ces junkies se trouvaient dans la station de métro Yser. Depuis quelques mois, ils sortent et consomment sur la voie publique, sur les trottoirs et sur nos appuies de fenêtre ".

Une vidéo pour interpeller…

Début août, le comité de quartier décide d’immortaliser les incivilités. Sur trois jours, une quinzaine de séquences sont enregistrées. La vidéo de six minutes est ensuite publiée sur Facebook.

"On est généralement perçu comme des râleurs et même parfois comme des menteurs. Pour prouver notre bonne foi, il fallait montrer des images de ce qu’il se passe dans le quartier. On a posté la vidéo sur Facebook et après 24 heures elle avait déjà obtenu 10.000 vues"

Pour remédier au problème, le comité Alhambra appelle à la création de salles de shoot, ces salles qui permettent aux toxicomanes de prendre leur dose dans de bonnes conditions sanitaires.