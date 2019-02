Conséquences de la sécheresse : le niveau des nappes phréatiques toujours trop bas

La cellule sécheresse s’est réunie ce mercredi matin pour faire le point sur les conséquences de la sécheresse de 2018. Trois communes connaissent toujours des restrictions au niveau de l’usage de l’eau. Elles se situent en province de Luxembourg : Nassogne, Rouvroy et Gouvy. A noter que pour Gouvy les restrictions devraient bientôt être levées.

Dans les constats optimistes, les précipitations de ces deux derniers mois ont permis aux cours d’eau de retrouver un débit suffisant, sauf certains cours d’eau du Hainaut. Le territoire a connu moins de pluie que le reste de la Wallonie.

Cependant, si le niveau des nappes phréatiques remonte, il est toujours inférieur au niveau d’il y a un an. " On est parti d’un niveau bas et on est encore plus bas. On a trop de retard à rattraper " détaille Paul Dewil, directeur du centre régional de crise de Wallonie. Deux masses d’eau souterraines sont encore particulièrement en souffrance : les craies du Bassin de Mons et les sables du Bruxellien dans le Brabant Wallon. Leur niveau est inférieur au niveau de leur cinq dernières années.

Pourquoi le niveau des nappes phréatiques est-il encore trop bas ? Il y a déjà trop à rattraper avec les sécheresses de ces dernières années. Ensuite, la neige a fondu trop rapidement cette année. L’eau de fonte n’a donc pas bien percolée. Point positif, cette eau de fonte a en revanche rempli les barrages réservoirs, tous leurs niveaux sont actuellement bons. Enfin, il y a un décalage entre le moment où la pluie tombe et quand elle atteint la nappe phréatique.

La cellule sécheresse se réunira à nouveau le 26 mars. Il y sera essentiellement question des niveaux d’eau souterraine.