Conséquence de l'épidémie: des annulations aussi chez les autocaristes

Le secteur du tourisme est l'un des premiers à souffrir de l'épidémie de coronavirus. De plus en plus de particuliers annulent leur voyage, même chose du côté des écoles. Conséquence: le chiffre d'affaire des autocaristes en souffre. Selon l'union professionnelle des agences de voyages, la perte pour les autocaristes varie entre 20 et 25%.

Emmanuel Delmeule est directeur commercial des Voyages Leroy du côté de Tournai. Il confirme que beaucoup de clients sont inquiets. Certains annulent, d'autres revoient leur commande à la baisse. Le responsable tente de rassurer les clients. La plupart des destinations desservies se trouvent en France, dans des zones qui ne sont pas confinées.

La situation est particulièrement problématique pour les voyages scolaires, ils ne peuvent pas être reportés…