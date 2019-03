Consentement sexuel: 10% des Bruxelloises ont eu des rapports sexuels sous la contrainte au sein du couple

Les affiches de la campagne #AhOuiOui contre la violence sexuelle feront leur apparition à partir de ce mercredi dans les bus, les trams, les métros et les rues de la Région bruxelloise. Elle insiste sur la notion de "consentement sexuel".

Près de 15% des femmes vivant à Bruxelles ont déjà été confrontées à la violence sexuelle et un tiers d'entre elles en font encore l'expérience, selon une étude de l'Université de Gand. Plus de 10% ont également eu des rapports sexuels sous la contrainte au sein d'une relation."Le consentement ne doit pas être exprimé seulement lors d'un contact unique, il doit exister aussi au sein de toute relation", dit Pieter-Jan Debuyst, coordinateur au sein de l'agence régionale equal.brussels. "Trop de malentendus subsistent à cet égard: ce n'est pas parce que deux adultes ont une relation qu'il ne peut plus être question de contrainte."

"Il faut aussi un équilibre des pouvoirs entre les deux partenaires, c'est important", poursuit Jill Michiels de l'ASBL Zijn, qui travaille avec equal.brussels. "Le contact oculaire en dit déjà énormément, tout comme les attitudes corporelles. Pour éviter tout malentendu, il faut absolument parler, que ce soit dans votre couple ou avant un premier contact sexuel."

Plus difficile à dénoncer au sein du couple

Ce chiffre de 10% de femmes qui ont eu des rapports sexuels sous la contrainte n'étonne pas Christine Gilles, gynécologue et responsable du centre de prise en charge des victimes des violences sexuelles (CPVS) au CHU Saint-Pierre. "Ici, 14% des patients ont été victimes de violences sexuelles dans le cadre du couple", explique Christine Gilles. "La violence sexuelle est déjà quelque chose de difficile, dont on parle peu. Clairement au sein d'un couple c'est encore plus difficile à dénoncer. C'est très difficile pour une femme de réaliser qu'elle est victime de violences sexuelles d'une personne avec qui elle a choisi de partager sa vie."

La campagne se déroulera jusqu'au 24 mars. Les 8, 11, 13 et 16 mars, des groupes de jeunes investiront par ailleurs des lieux de la vie nocturne bruxelloise afin de sensibiliser le public en distribuant de bonbons "2X oui = consent".