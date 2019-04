Conseil d'entreprise qui sent le roussi chez Durobor à Soignies

Un conseil d'entreprise extraordinaire est annoncé ce matin 9h chez Durobor à Soignies. C'est une surprise et c'est une mauvaise nouvelle qui devrait tomber ce matin. Confirmation du secrétaire régional de la CSC Rico Zara, l'usine va fermer. C'est bien un dépôt de bilan qui sera annoncé ce matin.

On le sait, la gobeleterie Durobor est en difficulté. Depuis la reprise de l'usine en 2017 par le Hollandais Herman Green, rien n'a jamais tourné rond. Menaces de grèves, crispations sociales et un incendie il y a un an. L'usine produit toujours des verres, notamment les verres à bière de chez INBEV. Mais les commandes sont rares et surtout les machines sont usées et dépassées. Trop de défauts dans les verres. Le patron annonçait un plan d'investissement de 16 millions d'euros pour acheter de nouveaux outils. Le bras financier de la Région Wallonne, La SOGEPA, est en appui derrière le projet. Mais il fallait aussi l'accord des banques. Bref situation difficile et probablement la fin d'une logue histoire ce matin sur le coup de 9h.