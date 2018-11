Conseil d'entreprise extraordinaire à NLMK Clabecq: 3 hauts responsables quittent l'usine

Quelques jours après la grève des cisailleurs de NLMK Clabecq, et malgré la reprise du travail lundi, la situation reste très tendue dans l'entreprise sidérurgique.

Un Conseil d'entreprise extraordinaire s'est tenu ce mercredi. Dans la foulée, les quelque 450 travailleurs du site ont appris le départ prochain de trois hauts responsables de NLMK Clabecq. L'information a été confirmée par la porte-parole de la direction et par les représentants du personnel. C'est ni plus ni moins le CEO du site qui fait ses valises, ainsi que la Directrice des Ressources Humaines et le responsable de la maintenance.

Poussés vers la sortie?

Ces départs sont-ils un licenciement déguisé, décidé par la direction du groupe russe? Ou des départs volontaires? La porte-parole du site de Clabecq nous a affirmé que ce triple départ était le fruit d'un hasard du calendrier. "Ces trois personnes ont décidé de partir vers d'autres projets professionnels ou personnels", nous a dit Maurine de Rémont. "Le CEO de Clabecq a déjà été remplacé. Les deux autres responsables, pas encore".

Côté syndical, on se montre très sceptique sur cet "hasard du calendrier". Pour Matteo Villani, délégué principal FGTB, l'annonce du départ de ces dirigeants n'est pas du tout de bonne augure. "Quelques jours après la grève des cisailleurs et dans le contexte délicat de l'entreprise, difficile de croire qu'il s'agit d'un départ volontaire pour le patron du site, la directrice des RH et le responsable de la maintenance. Personnellement, je vois cela d'un mauvais oeil. Le CEO était confronté à un problème de budget. La DRH à des arriérés (de paiement d'intérimaires, selon un ouvrier), et le responsable du service maintenance a également de gros problèmes. Aujourd'hui, nous sommes dans le flou total et voir que trois responsables quittent le navire n'est certainement pas bon signe".

Le spectre d'une restructuration

La situation est explosive ces derniers temps à NLMK Clabecq. Et chez les ouvriers, malgré la reprise du travail de ce lundi, les craintes restent vives. "Le départ des 3 responsables est plutôt le signe d'un futur plan de restructuration caché", nous a déclaré un ouvrier soucieux de garder l'anonymat. "Je crains une annonce douloureuse en janvier prochain. Près de 10 personnes craignent pour leur emploi. La direction du groupe russe ne fait pas dans la dentelle. Et comme les chiffres de Clabecq ne sont apparemment pas bons..."

Deux des trois responsables qui s'en vont (CEO et DRH) sont les signataires de la fameuse lettre de menace envoyée aux meneurs de la récente "grève sauvage" du département "cisaille". D'après un autre travailleur (qui s'est aussi exprimé sous couvert de l'anonymat), il pourrait y avoir un lien. La direction russe s'apprêterait à faire le ménage après les tensions sociales qui ont paralysé l'entreprise la semaine dernière. "Les personnes qui vont s'en aller ont des choses à se reprocher, comme des arriérés non versés à des intérimaires. Un manque d'organisation pour permettre aux ouvriers de prendre leurs congés, avec le problème de sécurité que cela suppose. Le pire, c'est qu'on risque d'avoir de nouveaux responsables qui seront sans doute chargés de faire le nettoyage dans l'entreprise. Nous redoutons des pertes d'emplois. L'ambiance est très tendue".

Ce jeudi, direction et syndicats évoqueront la délicate question des congés. "Nous ferons le maximum pour que les ouvriers puissent prendre leurs congés", commente la porte-parole de la direction. "Mais ce sera en fonction des disponibilités et des remplacements possibles. NLMK Clabecq se bat pour l'avenir du site, même s'il est vrai que le secteur sidérurgique vit des heures difficiles".