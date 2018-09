Conseil communal de rentrée à Charleroi: comme un parfum d'élections avant l'heure…

C'était la rentrée politique à Charleroi puisqu'il y avait conseil communal. Une rentrée dans un contexte de campagne électorale, à six semaines des élections. Pourtant, la séance s'est déroulée assez calmement, jusqu'à ce que l'on aborde certains thèmes de campagne, justement.

Calme…

Le conseil communal a commencé, comme à chaque fois, par les interventions des différents conseillers communaux.

Au début, elles s'enchaînent assez rapidement. On discute de nuisances environnementales dans un quartier de Roux, des règles d'affichage électoral, de la suppression des militaires en rue... Les réponses succèdent aux questions. Tout va bien, on a presqu'un sentiment d'affaires courantes.

Jusqu'à ce que les thèmes de campagne arrivent sur la table

Et puis, le ton change un peu quand on commence à parler "éthique" et "transparence", thème de campagne, en revenant sur la polémique de l'été et le mail envoyé par le président de l'Olympic de Charleroi aux membres du club dans lequel il les encourage à soutenir Philippe Van Cauwenberghe aux prochaines élections, tant l'échevin des Sports a fait du bon travail pour l'Olympic.

Ecolo sort du bois aussi quand on parle "propreté des rues", thème de campagne, et de l'impact sur le budget communal qu'a le partenariat avec Tibi pour la propreté publique.

Un petit coup de sécurité aussi. La police qui parfois ne fait rien ou ne fait pas assez quand on l'appelle. Thème de campagne également.

Et puis, bien sûr, le logement. Et, surtout, les logements sociaux. Thème de campagne toujours. Et le PTB qui dénonce les problèmes d'ascenseurs dans certains immeubles, les conditions vie de certains locataires et la "pieuvre" Sambrienne qui a dû mal avec ses 10.000 logements.

Bref, ça commençait calme. On avait presqu'oublié le 14 octobre. Ça n'a pas duré longtemps…