Congrès des sciences : des professeurs de sciences sur les bancs de l'école

270 professeurs de sciences et de géographie réunis dans un même lieu pour échanger, c’est le programme de la 57e édition du Congrès des sciences. Cette nouvelle édition qui se tient au sein des locaux de l’Université de Mons du 27 au 28 août prévoit débats, conférences et ateliers en tout genre sur le thème de la Terre. "Nous rassemblons des enseignants de tous les réseaux, de tous les niveaux dans le cadre d’une formation continue", explique Michael Terzo, président de l’ASBL Congrès des sciences. "Les sciences évoluent continuellement. Du coup, les enseignants doivent se remettre à jour tant en matière scientifique que pédagogique. Cette année la thématique a été choisie avec l’UMons et dans le but de toucher un maximum de sciences. On peut parler de chimie, de géographie, de biologie… Afin d’aller dans des généralités mais aussi des spécificités grâce à l’université." L’objectif de ce congrès est de préparer les profs à la rentrée en leur fournissant de nouvelles connaissances. Des connaissances utiles pour donner un nouvel élan à leur matière. "On ne peut pas enseigner à l’heure actuelle avec des méthodes d’il y a 30 ans", ajoute l’organisateur. "Les outils ont considérablement évolué."

Parfaire ses connaissances Ces professeurs viennent des quatre coins de la Wallonie. Certains viennent de sortir des études et d’autres enseignent depuis plus de 30 ans. C’est le cas de Catherine Leriche. Depuis 1983, elle enseigne la physique à ses élèves de La Louvière. Pour Catherine, ses cours ne sont pas immuables. Il faut pouvoir s’adapter aux différents changements. "Depuis 12 ans, j’ai refait mes cours pour utiliser une nouvelle approche, plus technologique", assure l’enseignante."Il n’y a pas beaucoup de formations adaptées pour ça… Sauf au congrès des sciences. Ici, on nous ouvre l’esprit. Le tableau noir pour moi, c’est terminé. Place maintenant à l’ordinateur. J’ai même créé un site internet il y a quatre ans." Une adaptation qui plaît aux étudiants. "Les étudiants ont besoin d’être captivés", souligne Catherine Leriche. "Une fois que vous avez capté leur attention, que vous les avez épatés, ils ne décrochent plus." C’est aussi ce que retient Emilie Vanhelleputte, professeur de Chimie. "Je découvre beaucoup de nouvelles idées pour rendre concret mes cours", explique la jeune femme. "Les cours de sciences sont très théoriques. On essaye de faire participer nos étudiants avec des sujets du quotidien qui les intéressent. Notre programme a changé depuis 3/4 ans. Venir au congrès des sciences nous permet de justement mieux nous adapter… Surtout avec les nouvelles technologies."

Échanger pour mieux enseigner Échanger pour apprendre de nouvelles méthodes, c’est ce qui a motivé Lionel Jonlet, professeur de biologie à Visé à venir à ce congrès montois. "Les examens de seconde session vont arriver", en sourit l’enseignant. "Mais il est agréable de venir ici pour échanger avec mes collègues. On cherche toujours à motiver nos étudiants et trouver des astuces. On a eu un exposé qui nous a ouverts à des questionnements. Nous avons échangé sur le sujet. Je pense que nous pouvons en faire de même avec nos étudiants." Au terme des deux journées de formation, les enseignants clôtureront au beffroi de Mons par la réédition de l’expérience de mesure de la vitesse de la lumière, comme Hippolyte Fizeau, astronome français qui a découvert la vitesse de la lumière en 1849.