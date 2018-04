Congés scolaires et accident: une heure de file sur le Ring extérieur de Bruxelles

de longues files se forment sur le Ring de Bruxelles, en circulation extérieure, entre Wezembeek-Oppem et Machelen en direction de Grand Bigard et de la mer du Nord.

Deux causes à ce retard: la circulation a été plus dense que ces derniers jours et un accident s’est produit sur le Viaduc de Vilvoorde. La chaussée est dégagée mais des files s’étaient formées et comme un véhicule est tombé en panne dans ces files, elles ont beaucoup de mal à se résorber. Actuellement, les automobilistes perdent près d’une heure.