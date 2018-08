Conflit social chez Brussels Airlines: le SETCa satisfait de l'accord

Le SETCa est satisfait de l'accord conclu jeudi soir entre la direction et les syndicats de Brussels Airlines autour de la charge de travail. "Les autres aspects feront l'objet de négociations plus tard cette année. Il s'agit d'ores et déjà d'un grand pas en avant pour les pilotes de Brussels Airlines", a commenté le syndicat socialiste.

Les pilotes avaient mené deux jours de grève en mai afin de dénoncer la charge de travail au sein de la compagnie aérienne.

"La période de vacances actuelle était jusqu'ici elle aussi particulièrement pénible en raison d'un manque de personnel", commente le SETCa. L'abaissement de la charge de travail était dès lors l'une des principales revendications des pilotes. Nous sommes satisfaits que la direction ait entendu le personnel à travers cet accord. Il est essentiel que les mesures convenues soient désormais rapidement mises en œuvre, afin que le personnel puisse enfin profiter d'un équilibre sain entre travail et vie privée."

Le syndicat précise que les thèmes comme le salaire et les équipages saisonniers seront débattus à l'automne et qu'il lève "provisoirement" son préavis de grève.