Confinés en famille ou en kot ? Un choix difficile pour les étudiants en bloque

Sophie est étudiante en communication à l'ULB. Elle est confinée depuis trois semaines à Liège avec sa famille. Mais elle voudrait retourner dans son kot pour les vacances de Pâques. "C'est la bloque; il faut que j'étudie. Et je sais que je travaille mieux dans mon kot. J'y suis beaucoup moins distraite qu'à la maison."

Le problème c'est qu'elle ne peut pas changer de lieu de confinement. "Le SPF Economie a été clair, explique Catherine Deloo, juriste chez Infor jeunes : tous les déplacements non essentiels sont interdits. Par conséquent, les étudiants doivent choisir une fois pour toutes de rester soit dans leur kot sans chez leurs parents."

Il faudrait dire "devaient choisir", il y a trois semaines quand le confinement a été décrété. Aujourd'hui, c'est trop tard. Et beaucoup d'étudiants redoutent de ne pas être dans de bonnes conditions pour préparer les épreuves de fin d'année.

Ce qui est interdit par les règles du confinement, c'est changer de lieu de confinement. "Faire un saut à son kot pour reprendre quelques livres nécessaires à la bloque, cela reste dans l'esprit de la règle, estime Catherine Deloo, un peu comme les gens qui travaillent ont été autorisés à passer à leur bureau pour récupérer les outils nécessaires pour le télé-travail comme un PC, des dossiers, etc." Difficile, pourtant, de prévoir quelle sera l'interprétation d'un policier en cas de contrôle ou du Parquet en cas de poursuite.

Une salle d'étude virtuelle par vidéo-conférence

Romane, étudiante en médecine, a fait un autre choix que Sophie voici trois semaines. Elle est restée dans son kot. "Quand je suis à la maison, avec mes parents, je me laisse un peu porter, je suis plus paresseuse. Bêtement, le soir, quand ils regardent la télévision, j'ai tendance à décrocher de mes cours et à m'installer avec eux.

Elle est seule dans son kot, sa colocataire est rentrée chez ses parents. Redoute-t-elle la solitude ? "Je communique beaucoup via les réseaux sociaux ou des outils comme Skype. Je ne passe jamais une journée sans parler à personne. Et certains soirs, avec quelques amis, nous organisons des apéros en direct, par vidéo-conférence."

Des outils de vidéo-conférence qui sont pour beaucoup une des révélations technologiques de cette crise du coronavirus. "J'avais pris l'habitude d'étudier en bibliothèque, ajoute Romane. Mais ce n'est pas possible cette année. Alors on organise une salle d'étude virtuelle sur Skype avec un groupe d'étudiants de mon année. On se retrouve ensemble le matin à 9 heures, on discute un peu le coup, puis on coupe les micros et on travaille chacun chez soi, mais avec l'image des autres à l'écran..."

Le coronavirus a bouleversé le deuxième quadrimestre de l'année académique. Il bouleverse la bloque de Pâques qui démarre. Et il bouleversera nécessairement les examens de fin d'année.