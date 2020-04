Confinés du bout du monde : au Danemark, le confinement tout en souplesse

Il est l’un de nos confinés belges du bout du monde. En réalité, Michaël Renvillard – un peu Montois, un peu Liégeois- ne vit pas bien loin de chez nous, au bout du continent seulement : au Danemark. C’est la porte à côté, et pourtant, le confinement y est vécu bien différemment de chez nous.

Depuis sa fenêtre Michaël profite d’une vue plutôt bucolique, loin des tourments et du climat anxiogène que connaissent aujourd’hui la plupart des terriens. Il habite en périphérie d’Aarhrus, deuxième plus grosse ville danoise. " On est tout près de la forêt il a y a très peu de trafic par rapport à d’habitude. Je vois beaucoup de gens qui font du sport ou qui se promènent. Il faut dire qu’il fait beau et que c’est assez rare au Danemark ", plaisante-t-il.

On peut retrouver des amis à l’extérieur

Michaël a la chance d’habiter hors de la ville et ça fait évidemment toute la différence. Mais comme tous les habitants du Danemark, il profite aussi d’un confinement plutôt souple. " Les règles ne sont pas trop strictes. On est assez libres de sortir de chez nous, de faire du sport, de se promener. On peut aussi retrouver des amis à l’extérieur, à condition de respecter les distances et de ne pas être plus de quatre ou cinq. "

Les enfants aussi peuvent continuer à jouer dehors, dans la rue ou dans les jardins. " On nous a simplement demandé de veiller à ce que ce soit des enfants qui ont l’habitude de se retrouver, à ne pas former de nouveaux groupes d’enfants ".

Après une courte pause, retour sur les bancs de l’école

Des petits qui ont d’ailleurs déjà repris le chemin de l’école. Mardi, après les vacances de Pâques, les écoles maternelles et primaires ont en effet déjà rouvert. Pour les plus grands, le confinement se poursuit encore un peu. Pour les adultes, au Danemark comme un peu partout en Europe, le télétravail est désormais la norme.

Alors Michaël qui a choisi de faire sa vie au Danemark a-t-il le mal du pays, le mal de la Belgique ? On s’en doute, pour le moment, pas vraiment. " On a conscience d’être privilégiés avec un confinement beaucoup moins sévère qu’ailleurs en Europe, qu’en Belgique notamment. On est bien ici ! Et on croise les doigts pour que ça reste comme ça. "