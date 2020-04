Confinement : les fournisseurs de l'horeca se réinventent pour toucher directement les particuliers

Après l'annonce de la fermeture des bars et des restaurants, Samuel Languy de la Brasserie En Stoemelings, voit s'évaporer 95 pour-cent de sa clientèle. " Par dépit, j’avais pris quelques cartons de bière dans ma voiture en disant, bon, je vais aller les vendre à gauche et à droite chez des amis, histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards ".

Et très vite, le bouche à oreille fonctionne. La brasserie crée un webshop sur son site internet et organise des livraisons à vélo pour les particuliers. Alors même si la production est pour l’instant interrompue et que la petite entreprise fonctionne sur base de son stock " tampon ", cela lui permet de tourner aux alentours de 50 pour-cent de ses ventes habituelles. " Clairement, on ne va pas dire que cela remplace l’activité économique qu’on avait. On a dû mettre nos quatre collaborateurs en chômage temporaire. Mais il y a clairement une demande. Parce que toutes ces personnes qui buvaient de la bonne bière artisanale, qui avaient l’habitude d’aller dans des bons bars. Certes ils ont arrêté d’aller dans les bars mais ils ont toujours soif de boire de la bière de qualité, de boire local ".

Pour écouler les stocks, les amis et la famille lui suggèrent de faire des paniers pour les particuliers. " Au départ, c’était quelques paniers pour des proches. Et puis ça s’est répandu, comme ça, naturellement. Ça nous a mis une bonne semaine pour tout liquider et finalement on a décidé de continuer car il y a une vraie demande. Il y a une partie de nos nouveaux clients qui trouvent ça sympa d’être surpris par ce qu’on leur propose comme ils ont le temps de cuisiner, de réfléchir à des recettes. Et puis, il y a ceux qui tiennent à leur confinement et qui n’ont pas envie d’aller dans les supermarchés. Ils sont livrés à domicile. Il y a très peu de contact. Tout est préparé avec des gants, des masques. On ne réutilise pas les caisses. On fait très attention aux règles d’hygiène ".

Chez Restofrais, grossiste en fruits et légumes pour l’Horeca, il a aussi fallu se réinventer du jour au lendemain. " En pleine nuit, avec tous les restaurateurs qui annulaient leurs commandes les uns après les autres, on s’est retrouvé avec des tonnes de marchandise, explique Stefano Iannuzzi, le patron "

Aujourd’hui l’entreprise livre, chaque jour, une cinquantaine de paniers à Bruxelles soit environ 500 kg de fruits et légumes. Ce qui permet à cette PME, basée à Haren, de faire un petit peu face aux difficultés de trésorerie. " On doit encore encaisser toutes nos factures de janvier, février car les restaurants paient à 30, 60 ou 90 jours. Et en attendant on doit payer les nôtres. L’avantage de travailler avec des particuliers, c’est qu’ils paient tout de suite. Ça nous fait une petite rentrée de cashflow, qui n’est, certes, pas énormes mais intéressante pour pouvoir dire à nos fournisseurs voilà, on vous règle une partie ce mois-ci, on vous montre qu’on est de bonne volonté, faites-nous un petit geste à votre tour ".

Cette nouvelle activité ne compense évidemment pas la perte de près 90 pour-cent de sa clientèle ? " Un tout petit peu voire pas du tout. Mais ce qui m’intéresse, comme on ne peut pas fermer car on livre encore des homes et des crèches, c’est de pouvoir garder une partie de mon personnel actif. On travaille aujourd’hui à 8 au lieu de 25 mais sans les paniers on ne serait plus que 4. Et puis c’est une manière d’aller de l’avant, de dire qu’on ne laisse pas tomber, qu’on cherche des solutions ".