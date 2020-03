Confinement, les activités scoutes 2.0

Confinement, les activités scouts 2.0 - © RTBF - Juliette Pitisci

Réunion de mouvement de jeunesse à distance - JT 13h - 27/03/2020 Le confinement concerne aussi les mouvements de jeunesse. Plus aucune réunion n'a été organisée depuis le 12 mars. Ce qui n'empêche pas les scouts et leurs animateurs de trouver d’autres manières de continuer à vivre leur passion et à grandir ensemble… Leur créativité est étonnante.