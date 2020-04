Confinement : le moratoire contre les expulsions domiciliaires prolongé jusqu’au 3 mai à Bruxelles

Alors que le syndicat des locataires réclame un plan de sauvegarde visant à protéger les intérêts des locataires en détresse, la Secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou a pris les dispositions nécessaires afin de prolonger le moratoire contre les expulsions domiciliaires jusqu’au 3 mai prochain. Le principe est toujours le même : les locataires bruxellois ne pourront être expulsés de leurs logements et ce, même si le propriétaire peut se prévaloir d’une décision du juge de paix.

Révision de certains loyers

Dans les logements sociaux de la SLRB (Société du Logement de la Région de Bruxelles), des procédures accélérées ont été mises en place pour revoir le montant du loyer en cas de baisse ou de perte de revenus. Le locataire peut demander une réduction sociale spécifique à sa Société Immobilière de Service Public (SISP) en cas de situation de précarité exceptionnelle. Pour les cas de chômage temporaire par exemple, le locataire peut également demander un étalement du paiement de son loyer. Enfin pour les locataires dont les revenus ont baissé d’au moins 20% (ceux qui ont été licenciés par exemple), la société de logement social peut (après avis de la SLRB) revoir le loyer afin qu’il soit adapté aux nouveaux revenus du ménage.

Fonds du logement

Par ailleurs, les actuels emprunteurs et locataires du Fonds du Logement qui ont subi une perte de revenus et rencontrent des difficultés de paiement de leur loyer ou de la mensualité de leur crédit peuvent introduire une demande d'intervention au Fonds du logement. Après analyse, les emprunteurs éligibles pourront disposer d'un sursis en capital pour une durée maximale de 6 mois sans frais. La durée de remboursement du crédit sera prolongée à due concurrence. Les locataires éligibles pourront quant à eux disposer d'une révision temporaire du loyer à payer en tenant compte de la baisse de revenus ou de l'octroi de délais de paiement moyennant la mise en place d'un plan d'apurement. L'octroi de ces interventions dépendra de l'analyse et de la vérification de la situation financière des demandeurs.

Marché locatif privé

En ce qui concerne le marché locatif privé, " la Secrétaire d’Etat souhaite travailler de manière réfléchie et concertée à l’élaboration de solutions qui prennent en compte tant la situation des locataires en difficulté, que celle des propriétaires qu’une absence de loyer mettrait dans une situation financière délicate " précise le communiqué. En attendant, Nawal Ben Hamou en appelle au sens de solidarité et de responsabilité des propriétaires et des locataires.