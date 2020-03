Confinement : le bourgmestre d'Orp-Jauche fait fermer le Ravel sur sa commune

De plus en plus de plus de communes prennent des mesures pour éviter le regroupement d’un trop grand nombre de personnes dans leurs espaces verts pendant la période de confinement. À Orp-Jauche, ce sont carrément les dix kilomètres de Ravel qui traversent le territoire de la commune que le bourgmestre a fait fermer. "D’habitude, lorsqu’il fait beau, il est déjà plein de promeneurs, mais hier, il y avait vraiment trop de monde pour respecter la distanciation sociale nécessaire, témoigne Hugues Ghenne. On y voyait des familles qui pique-niquaient, des groupes de cyclistes flamands, des petits jeunes rassemblés… Même pour les joggeurs, cela devenait difficile de garder une distance minimale". Les bancs qui jalonnent le parcours tous les 500 mètres étaient également tous occupés, explique encore le bourgmestre.

De la prévention à la répression

Ce dernier a donc pris un arrêté pour faire fermer le parcours. Des barrières et du ruban de balisage ont été placés à ses différentes entrées. "Jusqu’ici la police locale a fait de la prévention, désormais ce sera de la répression", insiste Hugues Ghenne. Le gouverneur de la province de Brabant wallon, Gilles Mahieu, a été avisé de cette mesure et en profite pour rappeler les consignes dans un tweet.