Conducteur de quad volontairement blessé par une chaîne sur le Ravel

L’accident s’est produit sur la ligne du Ravel L123, qui relie Braine-le-Comte à Enghien, en passant par Rebecq. Une ligne de chemin de fer désaffectée de 13 kilomètres.

Malgré son mauvais état, elle est régulièrement empruntée par les promeneurs, cyclistes et conducteurs de quad. Ce samedi après-midi, un jeune homme originaire de Flandre a percuté une grosse chaîne qui avait été tendue à hauteur d’homme sur le chemin.

Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-le-Comte, nous raconte : " J’ai été prévenu par la police de l’accident. La victime a été touchée au niveau du cou, et a eu le réflexe de remonter immédiatement sur sa machine pour aller chercher des secours. Je sais qu’elle a été immédiatement emmenée au bloc opératoire, et que tout s’est bien passé puisqu’elle est sortie de l’hôpital ce dimanche matin". Le blessé est retourné sur les lieux avec la police ce matin car il n’a pas su préciser, hier, à quel endroit exact l’accident s’était produit.

Il faut impérativement retrouver cette chaîne rapidement, car elle pourrait faire d’autres victimes

"Il faut impérativement retrouver cette chaîne rapidement, car elle pourrait faire d’autres victimes. Le souci est que le temps que les secours s’occupent du jeune homme hier, le soir était tombé, et il était fort difficile d’y voir quelque chose." Car ce chemin n’est pas encore officiellement un Ravel : pour l’instant, et avec le temps, l’assise du chemin de fer s’est transformée en simple sentier difficile d’accès à certains endroits. Des budgets ont été débloqués pour restaurer ce chemin, les travaux doivent justement commencer cette année. Le bourgmestre confirme que ce n’est pas le premier incident du genre sur cette ligne : "des cyclistes nous ont déjà rapporté plusieurs fois par le passé que des fils ou des chaînes avaient été tendus à différents endroits du sentier. Sans doute pour privatiser l’endroit, pour que des riverains aient leur tranquillité. La police mènera l’enquête bien sûr, car ce geste est inadmissible ! Je rappelle que ce futur Ravel est un chemin entièrement public, il n’y a aucune partie privatisée ! C’est la première fois que nous avons un incident d’une telle gravité, et ceux qui ont fait cela doivent se rendre compte de la stupidité de leur geste".