Condorcet Ath: 13 semaines pour se former à l'agriculture urbaine et hors-sol

La Haute école provinciale Condorcet propose dès ce mois de février une formation inédite en Hainaut. Un certificat en vivriculture, agriculture urbaine et productions hors-sol. Les cours seront donnés de février à juin 2019, les mardis et jeudis soir et le vendredi toute la journée. L'objectif est de partager un savoir et un savoir-faire développés au sein de l'école en matière de culture hors-sol mais aussi en culture de pleine terre en milieu urbain ou péri-urbain.

La formation croise les aspects scientifiques et techniques mais aborde également la règlementation, la viabilité économique et les enjeux environnementaux et sociaux de ce nouveau type d'agriculture de proximité. Comme l'explique Mathias Gosselin, Maître assistant à la Haute école Condorcet, le but est d'accompagner les projets personnels des étudiants : "l'objectif est de développer sa propre entreprise à l'issue de la formation. Donc on apporte des données scientifiques, des méthodes de production mais aussi des notions d'économie et d'économie sociale".

Profil type de l’étudiant : des entrepreneurs ou des porteurs de projets en lien avec l'agriculture urbaine.