Condamné à 180 heures de travail pour avoir enlevé et tué plusieurs Chihuahuas

Il s'agissait des chiens de son ex-compagnon. Le motif de ce geste ? La vengeance.

L'homme s'était donc rendu chez son ex- ami et a enlevé 9 chiens, dont 5 femelles et 4 chiots, puis n’a plus donné de nouvelles.

Le maître a passé plusieurs jours à essayer de récupérer ses chiens. Finalement, il en a retrouvé deux sains et saufs, chez la mère de son ex-compagnon. Mais les sept autres sont morts, leur cadavre a été retrouvé dans la poubelle.

Les circonstances du décès des chiens ne sont pas encore très claires mais ils pourraient être morts de faim et de soif.

Le suspect a donc été condamné à une peine de travail de 180 heures et à un peu plus de 15.000 euros de dommages et intérêts.

Pour le maitre des chiens, c'est une satisfaction. Pour lui, cette condamnation, rendue à Huy, prend en compte la question du bien-être animal. Et la souffrance, liée à la perte d'un animal de compagnie.

Une information à lire ce mercredi matin dans les journaux l'Avenir et la Meuse.