Condamné à 16 ans de prison pour avoir abattu un boxeur professionnel à Strépy

La chambre spéciale du tribunal correctionnel de Mons a condamné lundi le tireur Gianni P., qui a abattu de plusieurs balles le boxeur professionnel Ronald Berti dans la nuit du 30 au 31 décembre 2015, en pleine rue à Strépy-Bracquegnies. En aveux de la matérialité des faits, Gianni P. a écopé d'une peine de 16 ans de prison pour meurtre.

Contrairement aux arguments soulevés par la défense, le tribunal correctionnel de Mons a retenu l'intention homicide dans le chef de Gianni P. et a rejeté l'excuse de provocation. Pour infliger une peine de 16 ans d'emprisonnement, le tribunal a tenu compte du jeune âge de Gianni P., de ses aveux, du respect de ses conditions de libération et n'a pas ordonné son arrestation immédiate. Également poursuivi pour non-assistance à personne en danger, le père de Gianni P. a été condamné à trois mois de prison avec sursis de trois ans.

Le tribunal correctionnel de Mons a estimé que les tirs étaient "volontaires", en raison des deux armes utilisées et de la courte distance qui séparait le prévenu de la victime. En outre, après la première scène de tirs, Gianni P. s'était à nouveau muni d'une arme de type kalachnikov et s'était dirigé au-devant de la victime, déjà touchée à la jambe. "Les tirs en rafale avec une arme de guerre, à une courte distance, ne peuvent être que la motivation d'une intention homicide", a ainsi indiqué la chambre à trois juges.

Pour rappel, ce jour-là, Ronald Berti, boxeur professionnel, s'est présenté au domicile du prévenu en vue de lui acheter de la cocaïne alors qu'il était déjà dans un état d'imprégnation alcoolique important et sous l'emprise de produits stupéfiants. Il n'était pas armé mais a tambouriné à la fenêtre de l'habitation. Gianni P. a refusé de lui fournir sa drogue provocant une altercation entre les deux hommes jusqu'à ce que le prévenu se munisse d'une première arme et tire à deux reprises en direction de la victime, qui a été touchée à la jambe. Il s'était ensuite muni d'une seconde arme de type kalachnikov et avait tiré en direction de Ronald Berti, abattu de plusieurs balles, dont la dernière mortelle.