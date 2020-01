Concours du meilleur jeune boulanger-pâtissier : les présélections ont commencé

Ils sont 17 candidats, avec la même passion : la boulangerie-pâtisserie. Ce mardi matin, les épreuves de présélections du concours du meilleur jeune boulanger-pâtissier francophone belge ont commencé à Perwez. Au programme de chaque candidat : du massepain, 45 petits gâteaux, une série de biscuits, un entremets et un misérable revisité… Et tout cela, en 8 heures seulement. Un défi que ces jeunes sont prêts à relever.

Un sentiment que comprend bien Arnaud Szalies, chef pâtissier et membre du jury : "Ils sont jeunes, ils ne sont pas encore habitués à ce genre d’exercice. Donc si on voit qu’ils perdent pied, on est aussi là pour les encourager."

Même constat pour Justine Germain, 19 ans. "C’est un accomplissement, un aboutissement de toutes ces années de travail", dit-elle en préparant des éclairs au cassis. "Je me suis préparée intensivement ces derniers mois dans mon école. On a testé, supprimé, retesté des recettes pour que ce soit parfait. Mon pire ennemi, c’est le stress…"

Le stress est palpable dans la cuisine. "Je dois sortir mes choux dans 9 minutes exactement, et en attendant, lancer une autre préparation", explique une candidate. Tout le monde est à l’ouvrage, y compris Aurélien Pouwels, 18 ans. "Ces derniers mois, j’ai travaillé entre 10 et 12 heures à l’atelier. Avec beaucoup d’entraînement, donc 8 heures à chaque fois. C’est beaucoup de travail… C’est vrai que ces derniers mois ont été compliqués. Ce concours, c’est pour aller plus loin, c’est pour gagner en confiance", dit-il en cuisinant.

Sur 17 candidats, seuls 6 iront en finale - © Tous droits réservés

"On l’a dans la peau"

C’est la 27e édition du Trophée Wanet. Un concours qui existe aussi pour valoriser le métier de boulanger-pâtissier, actuellement en pénurie. "Un bon boulanger-pâtissier, selon moi, c’est quelqu’un qui travaille avec des produits nobles", explique Fréderic Mortagne, président du concours. "Il fait tout de A à Z, contrairement à ce qu’on entend beaucoup aujourd’hui avec des produits finis ou semi-finis. Ici, on apprend aux jeunes à vraiment tout faire soi-même."

Et avec le temps, les critères du jury aussi ont évolué : "Aujourd’hui, on fait très attention à l’écoresponsabilité. Donc on regarde si le candidat ne jette pas pour rien des ingrédients, ou s’il ne laisse pas tourner le four dans le vide", explique Arnaud Szalies, membre du jury.

Du côté des candidats, le métier de boulanger-pâtissier, c’est surtout une passion : "Au début, on pense que c’est juste un métier. Mais plus on apprend, plus on l’a dans la peau, plus ça devient une passion", confie Aurélien.

Les présélections vont continuer à Dinant et à Bruxelles. Sur 17 candidats, seulement 6 iront en finale en mars prochain.