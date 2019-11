Concours de la "Meilleure Destination Européenne 2020": Namur est candidate

La Ville de Namur et l'Office du Tourisme viennent d'annoncer la sélection officielle de Namur parmi les 20 villes candidates au titre de "Meilleure Destination Européenne 2020". Un concours qui vise à promouvoir la culture et le tourisme en Europe. Parmi les autres villes sélectionnées figurent Paris, Rome, Vienne ou encore Prague. "L'organisation promet une grande visibilité et une retombée touristique importante", se réjouit la ville de Namur.

"Une ville d'expériences"

L'organisation européenne "European Best Destination" a retenu Namur car " la capitale wallonne a su séduire avec ses nombreux atouts dont l'offre culturelle, la richesse du patrimoine, la gastronomie, la qualité de vie, une offre hôtelière spécifique et unique, des commerces indépendants et un centre-ville dynamique. Namur propose aux visiteurs une expérience culturelle riche et variée mêlant institutions culturelles et événements destinés au grand public mais aussi aux professionnels de différents secteurs. (...) Namur est une ville d'expériences et d'authenticité, exactement ce que recherchent les voyageurs."

Les votes seront ouverts du 15 janvier au 5 février 2020, sur le site du concours. Indépendamment du concours, Namur est également mise en avant dans les catégories suivantes : meilleures destinations pour un City Break, meilleures destinations romantiques, meilleures destinations gastronomiques et meilleures destinations culturelles en 2019 et 2020.