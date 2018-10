Communales: soupçons de fausses procurations à Neufchâteau

A la suite de probables utilisations de fausses procurations dans le cadre des élections communales ce 14 octobre dans le canton de Neufchâteau (province de Luxembourg), une information judiciaire a été ouverte par le Parquet de la province. Le juge d’instruction Jacques Langlois a été requis d’instruire ce mardi pour faux et usage de faux à charge de X, selon Sarah Pollet, procureure et magistrate de presse au Parquet d'Arlon. La magistrate précise en revanche qu'au "stade actuel de l'enquête, il n'est pas possible de révéler la teneur et l'ampleur de l'éventuelle utilisation de fausses procurations."

Le scrutin invalidé?

Des perquisitions ont été menées ce mercredi matin dans le palais de Justice de Neufchâteau et l’ensemble des documents et bulletins émanant des bureaux de vote et de dépouillement ont été saisis. Difficile de dire pour l'instant, si la fraude était révélée, quelles implications aurait cette affaire sur les résultats du scrutin dans le canton de Neufchâteau, voire dans la province de Luxembourg. "Les problèmes de validation des élections ne sont pas du ressort du judiciaire", a précisé Sarah Pollet.