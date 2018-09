Communales à Theux : quel successeur pour Philippe Boury ?

Il y a un an, les observateurs auraient sans doute été unanimes pour affirmer que Philippe Boury allait rempiler comme bourgmestre de Theux après les élections de 2018. Aujourd’hui, la probabilité semble… improbable. C’est que la nouvelle loi sur le décumul des mandats en Région wallonne est passée par là et que le principal intéressé a dû choisir entre son poste au sein de l’exécutif de la SWDE (la Société wallonne des Eaux) et son mandat de bourgmestre. En juin dernier, il a donc choisi… et quitté le mayorat. Le choix de la raison contre celui du cœur, expliquait-il alors. Didier Deru lui a donc succédé à la tête de la commune et le jeu semble un peu plus ouvert pour ces prochaines élections communales.

En effet, parmi les trois principales listes qui seront en lice figurent des poids lourds : le député fédéral et échevin André Frédéric pour le PS+ (5 sièges actuellement), le député régional Matthieu Daele pour Ecolo (4 sièges) et… Philippe Boury, qui sera présent en dernière position sur la liste d’IFR (Intérêts franchimontois réunis, 14 sièges sur 23). Et puis il ne faudra pas négliger le nouveau bourgmestre sortant Didier Deru, sa position en tête de liste et son nouveau mandat lui donnant inévitablement plus de visibilité.

IFR reste fort

IFR, c’est le parti fort de Theux depuis 42 ans. Avec deux personnalités "historiques" : Maurice Corne, puis Philippe Boury. Ce dernier a donc abandonné son mandat de bourgmestre mais il reste populaire. Il pourrait très bien obtenir le plus de voix sur sa liste et donc, s’il s’agit de la liste la plus forte de la majorité, le dilemme se posera de nouveau à lui : son job ou être bourgmestre ? A ce stade, l’homme dit vouloir respecter l’électeur mais pourrait-il quitter un emploi pour redevenir bourgmestre ? Cela semble quand même peu probable à un peu moins de 10 ans de la retraite. Sera-t-il sanctionné par l’électeur theutois pour ce choix ? Difficile à estimer. IFR y perdra-t-il des voix ? Probable. Didier Deru aura-t-il convaincu en tant que bourgmestre durant la courte période d’exercice de la fonction ? Réponse le 14 octobre.

Parmi les priorités d’IFR, la poursuite du plan de mobilité et la sécurisation des villages.

La der pour André Frédéric

En embuscade, il y a principalement deux partis : le PS+ et Écolo. A la tête du premier, André Frédéric, candidat bourgmestre déclaré, mais pour la dernière fois, a-t-il annoncé. L’homme est échevin depuis plusieurs mandatures aux côtés d’IFR et l’entente est bonne. Cela pourrait être un atout pour le maintien de l’actuelle majorité. Il partage d’ailleurs avec ce partenaire un bilan comprenant la rénovation de la maison communale, la création d’un hall des sports, d’une caserne des pompiers et d’une maison de retraite. Quant aux défis de la prochaine législature communale, ce sera principalement "la sécurité routière avec la poursuite des investissements, notamment dans les villages, et la mobilité en tentant d’éviter au maximum le passage des véhicules par le centre de Theux".

Écolo en embuscade

Les Écolos seront eux emmenés par Matthieu Daele. Le bouillant député vert est ambitieux et se verrait bien s’installer dans le fauteuil mayoral, il n’en fait pas mystère. Pour lui, les défis de la prochaine législature sont "la mobilité (trop de camions, de voitures et pas assez de prise en compte lors des travaux des modes de déplacement doux), le manque de places d’accueil pour la petite enfance, et le fait que Theux soit la seule commune de l’arrondissement de Verviers à ne pas faire partie d’une agence immobilière sociale". Et Matthieu Daele ne le cache pas, il veut vraiment intégrer la future majorité. Et il s’engage : "Si je devais être bourgmestre, ce serait à temps plein. Je quitterai mon mandat de député". Et si Ecolo devait obtenir un ou plusieurs échevins mais pas le mayorat ? Alors il réfléchira. Car sauf à réaliser un très haut taux de pénétration, il ne pourra légalement pas cumuler les deux postes. D’ailleurs, chez Ecolo, le cumul n’est pas permis (sauf dérogation).

Et le Parti populaire ?

Le Parti populaire présentera lui aussi une liste à Theux lors de ces prochaines élections communales. Elle sera emmenée par Claire Ubbiali.

A Theux, tout n’est donc peut-être pas aussi simple qu’il n’y parait.