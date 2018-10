Communales à Charleroi: Paul Magnette a rencontré les représentants d'Ecolo

Le bourgmestre et chef de file du PS carolo Paul Magnette a rencontré vendredi les représentants d'Ecolo pour envisager une participation à la future majorité communale. Selon Paul Magnette, l'entrevue a permis d'entrer dans le concret des dossiers.

Fort de la majorité absolue du PS (26 sièges sur 51), Paul Magnette a envoyé depuis lundi deux invitations à discuter. La première adressée au PTB a donné lieu à une entrevue jeudi, la seconde envoyée à Ecolo s'est concrétisée par une rencontre avec les Verts ce vendredi.

Avant l'entrevue, les représentants d'Ecolo avaient rappelé leur volonté de faire de Charleroi "une ville plus verte et plus humaine". Dimanche dernier, leur liste a fédéré un nombre de voix équivalant à trois sièges.

Au micro de la télévision locale Télésambre, Paul Magnette a réitéré sa volonté d'une majorité la plus progressiste possible pour Charleroi.