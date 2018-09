Communales 2018: un échevin-candidat filmé en train de placarder des affiches électorales sur un commerce à Forest

Théodore Boermans, membre de la liste écolo l'a filmé à son insu : "Il a une échelle et monte sur les façades pour placarder sa tête juste au-dessus des enseignes des commerces. Le collège forestois s'était pourtant mis d'accord pour ne pas afficher dans les commerces. Or, ici, on le retrouve à grimper aux façades, contournant ainsi le règlement qu'on a tous signé."

Une "tempête dans un verre d'eau"

Face à ce flagrant-délit, le bourgmestre PS Marc-Jean Ghyssels a tenu à défendre son échevin, qui n'a pas voulu s'exprimer. "C'est vrai qu'en affichant juste au-dessus des commerces, c'est un moyen d'être un petit peu à la marge de l'accord. Cela dit, on parle de deux petits panneaux… Pour moi, l'incident est clos. C'est une tempête dans un verre d'eau."

Toujours d'après le bourgmestre, les affiches auraient été réclamées par les commerçants et non pas imposées. "On a énormément de sollicitations de gens qui veulent nous soutenir. Et ce n'est pas toujours facile de leur dire "non", parce qu'on s'est engagé à ne pas le faire."

Théodore Boermans pense tout le contraire. D'après lui, les commerçants étaient soulagés que ce règlement communal interdise l'affichage. Quoi qu'il en soit, le bourgmestre va faire retirer les affiches de son échevin, pour apaiser les tensions.