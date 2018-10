Communales 2018: les candidats "people", un pari réussi en Hainaut ?

Les grandes tendances des élections communales dégagées, pour la plupart du moins, on peut s'intéresser ce mardi matin aux voix de préférences des candidats. Et notamment ceux qu'on appelle parfois les "peoples". Autrement dit, des personnalités connues bien au-delà de leur commune.

L'ex-gardien de but des Diables rouges, Logan Bailly, n'a récolté que 162 voix sur la liste MR à Mouscron.

Par contre, une médaille d'or aux championnats d'Europe de judo, ça a – semble-t-il - pesé dans le cœur des électeurs puisque Loïs Petit a été élue à Tournai, avec 561 voix.

Jeff Danes n'est pas parvenu à se faire élire à Tournai mais il reste quand même premier suppléant.

Du côté de Boussu, on retrouve Barbi (sans "e"), Sandra Narcisi de son vrai nom. Cette jeune quadragénaire se présentait sur la liste socialiste et a obtenu 422 voix de préférence (soit 5,08%), réalisant ainsi le cinquième score de la liste.