Communales 2018: le MR mise sur la continuité tout en ouvrant sa liste à de nouvelles recrues

A Namur, le MR a présenté sa liste pour les communales d'octobre. Pas de très grosses surprises, à part la présence en dernière place d'un ancien échevin socialiste, Bernard Poncelet. Les cadres du MR namurois occupent les quatre premières places : Anne Barzin, Luc Gennart, Coraline Absil et Bernard Guillite.

Le MR joue clairement la carte de la continuité, tout en ouvrant sa liste à de nouvelles recrues. Plus de la moitié des candidats n'étaient pas présents sur la liste en 2012. La plus jeune n'a que 20 ans.

Justement, est-ce difficile, dans une période de défiance vis-à-vis de la politique, de convaincre des jeunes de s'engager ? "Non ! On a eu assez rapidement plusieurs candidatures chez les jeunes, nous a répondu Anne Barzin. Une série d’entre eux s’impliquaient déjà depuis un certain temps au sein de notre section locale. On a donc reçu beaucoup de candidatures spontanées. On n’a pas eu fort à faire pour aller les chercher. Après, il faut évidemment trouver un bon équilibre, avec une répartition géographique et des profils différents."