Communales 2018: il y aura finalement trois listes complètes à Nassogne

Celle de la majorité du Bourgmestre Marc Quyrinen, la liste de la minorité "Ensemble" conduite par Philippe Lefèvre et à présent, voici la liste "Demain c'est Maintenant", une liste citoyenne, jeune, innovante et donc complète, qui se présente pour un changement à Nassogne et prône la démocratie participative ainsi qu'une autonomie maximale de la commune, tant au niveau énergétique qu'alimentaire.

La liste "Demain, c'est Maintenant" sera menée par Philippe Pirlot et poussée par Véronique Burnotte, actuellement conseillère communale Ecolo. On y retrouve aussi d’autres candidats déjà présents sur des listes du parti vert comme par exemple Christina Dewart, qui fut conseillère provinciale.