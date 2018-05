Communales 2018: comment cela se passe pour les étrangers installés en Belgique?

Les élections communales auront lieu le 14 octobre prochain. D’ici là, les électeurs recevront leur convocation. A priori dans les prochaines semaines.

Si vous êtes belges et que vous avez plus de 18 ans, c'est automatique. Par contre, pour les étrangers qui vivent en Belgique et qui veulent voter, il faut s'inscrire. Attention cependant, si vous êtes dans le cas, ou que vous connaissez quelqu'un qui l'est : les critères ne sont pas les mêmes pour tout le monde.

Les critères

En effet, les conditions changent en fonction de la citoyenneté européenne. Si l'électeur étranger est européen, il doit avoir 18 ans au plus tard le jour de l'élection et être inscrit au registre de la population ou des étrangers. Mais s'il est en attente de domiciliation, il ne peut pas voter.

Autre point important à relever : il ne doit pas être suspendu ou exclu du droit de vote.

Pour ce qui est des ressortissants non-européens, deux autres conditions s'ajoutent : prouver qu'ils vivent en Belgique depuis cinq ans sans interruption. Mais aussi respecter la Constitution, les droits du peuple belge et les droits de l'Homme.

Qu'en est-il de la procédure ?

Comment faire pour s'inscrire sur la liste des électeurs quand on est résident non-belge ?

Le formulaire d'inscription est disponible en ligne mais les Régions vont aussi envoyer un courrier aux ressortissants étrangers.

Deux cas de figures se présentent alors : soit le citoyen étranger n'a pas encore participé aux scrutins précédents. Dans ce cas, il peut s'inscrire sur la liste des électeurs, à sa commune, avant le 31 juillet 2018. Soit le ressortissant étranger est déjà inscrit et ne doit donc pas se réinscrire. Par contre, attention, car dans ce cas de figure, il est obligé d'aller voter. Sauf s'il décide qu'il ne veut plus faire partie de la liste des électeurs. Il peut alors se désinscrire jusqu'à trois mois avant les élections.