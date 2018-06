Communales 2018: Bert Anciaux renonce à se présenter à Bruxelles-ville

L'ancien ministre Bert Anciaux (sp.a) ne prendra pas part au scrutin communal d'octobre à Bruxelles-ville. Il espérait décrocher la deuxième place sur la liste de son parti, mais ne s'est vu proposer que celle de pousseur de liste, en dernière position donc.

"J'ai finalement choisi moi-même de ne pas figurer sur la liste. Je n'ai, pour le dire de manière gentille, pas eu totalement l'impression que j'y étais le bienvenu", a confié M. Anciaux à Bruzz.

"Je serais bien volontiers monté sur le terrain local. Parce que c'est le plus beau mandat que je connaisse et que j'aurais bien fini ma carrière de la sorte. Bruxelles-ville a de besoins bien particuliers et l'on peut vraiment y être aux côtés des gens. J'y aurais mis des accents forts sur la politique sociale, ainsi que la politique flamande (pour Bruxelles-ville). Le fait que cela ne se fera pas est une décision que j'ai dû prendre avec douleur".