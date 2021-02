Commission spéciale Covid de Bruxelles: l'opposition MR, CDH, CD&V et N-VA vote les recommandations

Les députés bruxellois qui siègent à la commission spéciale Covid se sont accordés ce lundi sur une liste de 183 recommandations adressées au gouvernement régional et au collège réuni de la commission communautaire commune, tous deux chargés de les mettre en œuvre.

Il s’agit d’orientations vers lesquelles tendre: mesures à prendre, procédures à organiser ou politiques à suivre dans le but d’améliorer la gestion en cas de crise, sur base des enseignements tirés au travers de ces quatre mois d’auditions.

Les recommandations formulées touchent tant à la façon dont la crise a été gérée sur le plan de la prévention, de la sécurité et de la coordination, que sur la gestion économique et de l’emploi, sans oublier bien sûr toutes les questions relatives à la santé et à l’aspect social – elles constituent d’ailleurs le principal chapitre du document. Une série de recommandations se rapportent par ailleurs à des matières transversales.

Unité de commandement

En guise de colonne vertébrale, il y a la volonté de clarifier. Organiser une chaîne de décision plus fluide, avec une unité de commandement et de communication, ainsi qu’une coordination et une concertation renforcées entre les différents intervenants. Car s’il y a bien un élément qui est apparu au long des auditions, c’est que la répartition des rôles et des compétences a parfois manqué de clarté ou compliqué la chaîne de décision.

La prévention

Autre grande ligne directrice du document : renforcer la prévention. Disposer d’un plan de pandémie, mettre en place un stock stratégique d’équipements, organiser la continuité des services publics, par exemple.

Le texte consacre aussi un volet important aux maisons de repos: il préconise parmi de nombreuses autres mesures, le développement de modèles alternatifs à l’hébergement en homes. Il prévoit aussi de mieux former le personnel et les dirigeants, de renforcer les conventions avec les hôpitaux et de doter les établissements de protocoles de confinement adaptés aux résidents.

Le texte a été élaboré sur base de propositions de recommandations émanant de tous les groupes politiques présents à la commission, puis amendé ce lundi, dans le cadre de débats considérés unanimement comme constructifs entre les différents groupes politiques. Ce qui fait dire à la rapporteuse socialiste Delphine Chabbert que " le texte se veut le plus large et le plus rassembleur possible. Il est aussi ambitieux".

Presque qu'une union sacrée...

C’est d’ailleurs à peu près l’avis du député d’opposition N-VA Gilles Verstraeten, qui a voté le document : "Le texte est imparfait et ça ne réglera pas tout, c’est un compromis. Mais je salue la démarche car nous avons été réellement impliqués, on n’a pas juste changé une virgule. Je suis particulièrement satisfait que les francophones prennent conscience de la nécessité d’une politique plus unifiée pour nos communes et nos CPAS", a-t-il expliqué.

Pour le MR, Alexia Bertrand a également souligné "l’esprit constructif" dans lequel se sont déroulés les travaux. Mais a regretté l’absence du mot "Leadership" dans le texte. "Nous avons entendu ici des interlocuteurs dénoncer un manque de leadership dans la gestion de la crise. Le mot aurait dû figurer dans les recommandations", a-t-elle déploré. En revanche, le MR a apprécié l’ajout d’un sous-amendement, à son initiative, qui prévoit un meilleur alignement du montant des primes de soutien économique sur celles délivrées par les deux autres régions. Le MR soutient également le texte de recommandations, il l’a voté.

... sans le PTB

Toujours depuis les rangs de l’opposition, la cdH Céline Frémault, a également tenu à remercier le Président Rachid Madrane pour le cadre de travail "respectueux". Elle a notamment insisté sur la nécessité d’une réflexion plus profonde sur le trajet du vieillissement. Le cdH aussi a apporté son soutien aux recommandations.

Seul le PTB a décidé de ne pas soutenir le texte de recommandations. "Nous voulions une commission d’enquête par crainte de ne pas obtenir toutes les réponses aux leçons à tirer. Notre sentiment est que c’est le cas aujourd’hui. Les ministres Alain Maron et Rudi Vervoort ont admis que des erreurs ont été commises. Mais on ne sait pas clairement lesquelles ni par qui". Lors du vote, le PTB s'est abstenu.

Jeudi, les membres de la commission devront encore voter le rapport complet des travaux de la commission. Le vote des recommandations et du rapport complet en séance plénière est prévu le 5 mars.