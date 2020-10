Commission spéciale Covid Bruxelles : Le MR demande la suspension des travaux

Le groupe MR du parlement bruxellois et ses membres siégeant au sein de la commission spéciale Covid de l'assemblée régionale ont appelé mercredi à une suspension temporaire des travaux de ladite commission spéciale, dès jeudi pour permettre aux experts et décideurs de se concentrer à la lutte contre la pandémie qui a repris vigueur.

Interrogé à ce propos, le président du parlement et de la commission spéciale, Rachid Madrane (PS) a indiqué que la bureau de la commission se prononcera sur la suite des travaux lors de sa réunion de jeudi. Mais la séance prévue jeudi (ndlr: et au cours de laquelle sont notamment prévues les auditions du ministre de la Santé, Alain Maron, et du nouveau commissaire fédéral Covid, Pedro Falcon), aura bien lieu, a-t-il dit.

"La gestion de la première vague pose toujours de nombreuses questions auxquelles le gouvernement bruxellois devra répondre... Face à la deuxième vague, le temps est à l'action. Nous comprenons que les experts qui appuient les travaux des différentes commissions spéciales mises en place dans le pays doivent concentrer toute leur énergie et leur temps à résoudre au plus vite cette nouvelle crise sanitaire... Nous lançons un appel au ministre de la Santé Alain Maron à rassembler tous les acteurs rapidement pour renforcer l'action sur le terrain. Le tracing et la détection des clusters ne fonctionnent toujours pas de manière efficace à Bruxelles", a commenté la cheffe du groupe MR, Alexia Bertrand.

De plus, le dérapage des mois de septembre et octobre qui ont mené à la situation actuelle ne peut pas être abordé dans le cadre qui a été défini par la majorité, a ajouté le MR.

Le Mouvement Réformateur juge que Bruxelles a pris un temps de retard sur les deux autres régions à tous les niveaux: tracing, détection de clusters, campagnes d'information et de communication vers la population et les différents publics-cibles. Le soutien économique arrive aussi trop tard et n'est pas à la hauteur, que ce soit dans les montants dégagés ou dans les solutions proposées.

Le MR est cependant demandeur d'une séance de questions d'actualité avec le ministre de la Santé, Alain Maron (Ecolo).

Déplorant que le groupe libéral n'ait pas fait part de sa proposition au bureau élargi du parlement en début de semaine, le président du parlement, Rachid Madrane, a indiqué mercredi que le bureau de la commission pourrait être saisi de la proposition du MR, jeudi, mais que la séance prévue aurait lieu.

La suite des travaux dépendra notamment de l'issue de la réunion du comité de concertation prévue vendredi, a-t-il nuancé.

En raison de la dégradation de la situation sanitaire, l'ensemble des commissions permanentes du parlement bruxellois sont à nouveau organisées en visioconférence. Les visites du parlement régional sont annulées. Le télétravail est fortement recommandé. Seules la commission Covid, les séances plénières et les réunions de commissions liées aux travaux budgétaires peuvent encore avoir lieu en présentiel et moyennant un maximum de précautions sanitaires, a encore précisé le président de l'assemblée.