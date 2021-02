Commission spéciale Covid : Alain Maron sur le gril, face aux députés

La commission spéciale Covid du parlement bruxellois a achevé ce jeudi sa longue série d’auditions. Après avoir entendu pendant 4 mois des acteurs de terrains, des experts, des fédérations de maisons de repos, d’hôpitaux, c’était au tour des Ministres bruxellois concernés d’être (ré-) auditionnés par les commissaires.

Le Ministre-Président Rudi Vervoort, le Ministre en charge de l’économie et des pouvoirs locaux Bernard Clerfayt et la secrétaire d’état à la transition économique Barbara Trachte ont donc été entendus. De même que le Ministre de la santé Alain Maron. L’audition la plus attendue par l’opposition.

La journée aura d’ailleurs été plus tendue que les autres des quatre mois écoulés. Des noms d’oiseaux ont même été échangés entre députés de l’opposition (MR, N-VA) et ceux de la majorité. Les premiers s’indignant du "discours 'tout va très bien madame la Marquise'" des intervenants, les seconds dénonçant le show des premiers.

Attendu au tournant

C’est dans ce contexte que le Ministre bruxellois de la santé a été sur le gril pendant plus de 3 heures, attendu au tournant. Il a livré un exposé détaillé et méthodique, chapitre après chapitre. Les maisons de repos constituant l’un des principaux centres d’attention.

Le Ministre a catégoriquement démenti que l’administration avait eu une directive ambiguë destinée aux maisons de repos, le 17 mars. A ses yeux, la directive "rappelle de manière très claire les pratiques habituelles à respecter. Et je vais citer la phrase dans son entièreté, sans la tronquer – ce que certains s’amusent à faire. 'L’établissement ne doit envoyer l’un de ses résidents à l’hôpital qu’en cas de stricte nécessité. L’évaluation du résident et son transfert à l’hôpital ne peuvent être plus stricts qu’avant et ne doivent pas être influencés par la situation actuelle'. Cette phrase n’est qu’un rappel des bonnes pratiques de l’art de guérir".

Plan d'action pour maisons de repos

En ce qui concerne le dépistage en maison de repos, le Ministre a admis un retard de quelques jours, dans la mesure où l’ensemble du personnel et des résidents de maisons de repos étaient dépistés au début du mois de mai. En revanche, là où les maisons de repos ne disposaient pas de plan pandémie en début de crise, elles ont pu affronter la deuxième vague avec un plan d’action finalisé au mois de juillet.

Un autre aspect qui a été longuement débattu au cours de la commission est la concertation que le Ministre et ses services ont menée avec les acteurs de terrains, médecins, hôpitaux, maisons de repos.

Des erreurs inévitables

"Ou étiez-vous monsieur le Ministre alors que tant de personnes sur le terrain avaient besoin de vous ?" l’a questionné la cheffe de file de l’opposition MR Alexia Bertrand. Beaucoup de personnes ont parlé de leadership, mais en fait d’absence de leadership. Et du fait que vous ne vous êtes pas appuyé sur l’expertise de terrain".

"Je n’ai pas la prétention de dire qu’aucune erreur n’a été commise", a répondu le Ministre. Face à l’ampleur de la tâche, c’était inévitable, mais je peux vous dire que le maximum de moyens et d’énergie a bien été déployé. Et je suis désolé pour celles et ceux qui ne sont pas sentis écoutés", a-t-il ajouté. Plus tard, il durcit le ton : "Je ne voudrais pas qu’on se trompe, qu’on se méprenne ou qu’on puisse croire que des gens se sont tourné les pouces. En fait depuis un an tout le monde est sur le pont 7 jours sur 7 dans les administrations, dans les cabinets, dans les organisations, les maisons de repos, et les hôpitaux".

Je n’ai pas la prétention de dire qu’aucune erreur n’a été commise

Une sorte de mise au point après l’intervention de la députée cdH Céline Frémault : " Il demeure des zones d’ombre. Je continue de penser qu’il y a un black-out entre la fin du mois de janvier et la mi-mars quand, ici, on a le premier débat général sur la gestion de la crise, alors que Watermael-Boitsfort est en train de flamber au niveau de sa maison de repos".

De son côté, l’élue PTB Françoise De Smedt, a regretté un manque de clarté sur les responsabilités : "on a entendu souvent des renvois de balles entre niveaux de pouvoir. Tout le monde est compétent mais personne n’est responsable, comme le souligne Amnesty dans son rapport. On vous entend souvent taper sur le fédéral, mais on vous entend moins sur nos responsabilités. A un moment, il va falloir faire la clarté là-dessus, sinon on ne pourra pas avancer pour l’avenir".

Or c’est précisément la mission des commissaires. Ils vont maintenant s’atteler à rédiger et puis adopter une série de recommandations dans le but d’améliorer les choses pour la suite.