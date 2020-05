Commerces : des magasins font peau neuve avant la relance du 11 mai

Nouvelle réunion du conseil national de sécurité, ce mercredi. A l’ordre du jour, notamment : les modalités de réouverture, le 11 mai, des commerces non-alimentaires.

En attendant, certains commerçants profitent des derniers jours de fermeture pour placer les marquages de distanciation sociale, mais aussi, pour rénover ou rafraîchir leur magasin. C’est par exemple le cas dans des commerces d’Ottignies et de Wavre, où l’on a sorti les pots de peinture, des caisses de rangement, des serpillières et autres éléments de décoration.

Redorer son blason

Chez ce spécialiste de bandes dessinées, à Wavre, c’est le branle-bas de combat avant la deuxième phase du déconfinement. "Il faut nettoyer, repeindre, remettre des meubles".

Mais ce commerce familial en profite aussi pour réorganiser les rayons et la gestion. "Cela concerne les agencements, la présentation des bandes dessinées, la gestion des stocks … on revoit tout. Et on redonne un coup de neuf avant la réouverture".

A Ottignies aussi, certains magasins veulent rafraîchir leur exploitation. "On en profite pour repeindre et réaménager des étalages, plus conformes à la saison. Plus on rénove, plus les gens reviendront". Un avis partagé par ce peintre : "Après des semaines de confinement, il faut vraiment attirer le client. On doit faire le maximum". Des travaux qui, dans certains cas, ne sont pas toujours faciles à financer après le manque à gagner des dernières semaines.

Inaugurer le 11 mai

Ouvrir un tout nouveau commerce le 11 mai, c’est presque surréaliste. Pourtant, il y a bel et bien des détaillants qui s’apprêtent à inaugurer leur nouveau magasin, comme cette enseigne de mobilophonie, à Wavre. "On emménage pour pouvoir ouvrir le 11 mai. Il va falloir du courage. C’est vrai qu’on n’est pas préparé psychologiquement d’ouvrir dans ces circonstances. Surtout avec la distanciation sociale. Mais on essaie de ne pas être trop inquiet !"



Distanciation sociale

Enfin, dans tous les cas, petits indépendants et grosses enseignes devront assurer la distanciation sociale dans les points de vente. "Nous devons installer les bandes de marquage pour la distanciation sociale. Puis, penser à l’organisation du travail. On a encore beaucoup de travail", explique une commerçante d’Ottignies.



Enfin, malheureusement, à Wavre comme dans d’autres entités, de nombreuses affiches telles que "Commerce à remettre" ou "Commettre à louer" confirment un triste constat : beaucoup de petits commerçants ont déjà dû déposer le bilan, en raison du confinement lié à la crise sanitaire.

