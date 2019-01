Commerce : une bonne année 2018 pour Docks Bruxsel

Un peu plus de deux ans après son inauguration, Docks Bruksel aurait-il trouvé son rythme de croisière? C'est en tout cas ce qui ressort de l'analyse faite par les gestionnaires de ce centre commercial situé au Nord de Bruxelles, qui fait souvent l'objet de questionnements autour de sa fréquentation et de sa rentabilité.

"En 2018, Docks Bruxsel a vu sa fréquentation augmenter de 10 % par rapport à 2017", indique le communiqué. Et la croissance s'est même accélérée à la fin de l'année. "En novembre et décembre, la destination de shopping et de loisirs du nord de Bruxelles a connu une augmentation de pas moins de 20 % de sa fréquentation par rapport à la même période l'année précédente", se félicite encore la direction.