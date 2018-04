Comment trouver les lieux touristiques brussellois accessibles aux personnes à mobilité réduite ?

Nouveau site, pour un accès simplifié. Depuis ce mardi, la nouvelle plateforme Handy.brussels et son application sont accessibles sur internet. Cela fait 15 ans que le site recense les différents restaurants, musées, hôtels et autres sites touristiques et note leur niveau d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui 1200 lieux sont répertoriés sur une carte interactive que chacun peut faire évoluer en postant un commentaire ou une photo.

Les fiches contiennent une description précise de l'accessibilité au lieu (parking, rampes, ascenseurs) ou encore la présence de sanitaires adaptés.

Manque d'accessibilité

Soutenue par la Ville de Bruxelles et la Région Brusselloise, cette initiative part du constat qu'il manque encore d'informations au niveau de l'aménagement des infrastructures touristiques.

Si la ville est très prisés des touristes handicapés, pour Miguel Gerez, président de l'association MT Concept à l'origine du site, en tant que capitale de l'Europe, "Bruxelles a encore un énorme travail à faire en matière d'accessibilité pour les lieux d'hébergements". Il ajoute : "Les grands hôtels 5 étoiles ont parfois une ou deux chambres aménagées mais ça ne suffit pas".

Dans l'optique de promouvoir le tourisme des personnes handicapés, Bruxelles accueillera le prochain sommet mondial du tourisme octobre 2018.