Comment les transports publics vont-ils évoluer ?

C'est la question au centre du congrès de l'Union internationale des transports publics qui se tient en ce moment à Stockholm, en Suède. Il y est question des offres intégrées multimodales, à savoir le fait de prendre plusieurs transports avec le même abonnement.

Une solution d'avenir sur laquelle planche également la Stib. "Comme nous l'a demandé le gouvernement bruxellois, nous devons développer une telle plateforme, avec Bruxelles Mobilité, pour que d'ici un an ou deux, on ait déjà une ébauche de plateforme de mobilité intégrée", commente Brieuc de Meeus, le patron de la Stib.

Que va-t-on y retrouver dans cette plateforme intégrée ? "Cela fait encore l'objet de grandes discussions. Même ici, les opérateurs – qui sont en train de développer ce genre de choses – n'ont pas encore d'idées très précises. Pour ma part, je pense qu'on va arriver avec des offres en bouquet. Un peu comme ce que l'on a connu avec les télécoms au début des années 90, les gens pourront – moyennant une contribution mensuelle qui reste encore à définir – avoir le transport public : autant de minutes de tel produit, autant de minutes d'un autre ; une voiture partagée pendant une heure… Bénéficier de plusieurs produits pour un forfait mensuel."

On l'a dit plus haut, la Stib est présente à Stockholm pour s'informer et découvrir les dernières nouveautés. Et sans conteste, la star de ce salon est le bus électrique. Il sera incontournable à l'avenir. Ecoutez ci-dessous notre reportage, réalisé sur place.